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ГТРК Татарстан

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В центре Казани изъяли двух обезьян и попугая у уличных фотографов

В центре Казани прошел рейд по пресечению незаконного фотографирования с животными. На улице Баумана сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов совместно с полицией, Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора и Управлением Россельхознадзора по Татарстану выявили нарушителей.

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