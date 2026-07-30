В центре Казани изъяли двух обезьян и попугая у уличных фотографов

В центре Казани прошел рейд по пресечению незаконного фотографирования с животными. На улице Баумана сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов совместно с полицией, Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора и Управлением Россельхознадзора по Татарстану выявили нарушителей.