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Царьград

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В Ростове-на-Дону с 26 октября появятся 20 новых платных парковок

В Ростове-на-Дону с 26 октября появятся 20 новых платных парковок

С 26 октября в Халтуринском переулке и на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону заработают 20 новых платных парковочных мест, часть из которых предназначена для автомобилей инвалидов.

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