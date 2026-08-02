Стоит ли сейчас ехать в отпуск на машине? Риски с бензином и что делать, если застрянешь на трассе

Очевидных проблем – две. Первая – это непредсказуемые бомбежки. Конечно, вражеские дроны летают не только в южных регионах, но ведь вы-то собрались отдыхать, то есть расслабиться! А летающие супостаты способны повредить любой объект инфраструктуры – ….