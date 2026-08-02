НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

3 подписчика

Стоит ли сейчас ехать в отпуск на машине? Риски с бензином и что делать, если застрянешь на трассе

Очевидных проблем – две. Первая – это непредсказуемые бомбежки. Конечно, вражеские дроны летают не только в южных регионах, но ведь вы-то собрались отдыхать, то есть расслабиться! А летающие супостаты способны повредить любой объект инфраструктуры – ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии