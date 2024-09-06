Хотели убивать русских и снимать видео: под Курском взяли в плен боевичек ВСУ

Смерть тем, кто хочет убивать русских. Их не перевоспитать.

ВераВерная

Эти сучки бандеровские ещё и собой на фронте торговали((( Зачем эти шкурки в плену нужны? Мозг уже при рождении запрограммирован на ненависть к русским, только утилизировать.