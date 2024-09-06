Две молодых девушки из подразделений ВСУ оказались в плену у российских военнослужащих. Изначально они утверждали, что работают операторами, однако их ложь быстро разоблачили военные эксперты.
Хотели убивать русских и снимать видео: под Курском взяли в плен боевичек ВСУ
Комментарии
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Светлана Соловьева
Смерть тем, кто хочет убивать русских. Их не перевоспитать.
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17 час.
ВераВерная
Эти сучки бандеровские ещё и собой на фронте торговали((( Зачем эти шкурки в плену нужны? Мозг уже при рождении запрограммирован на ненависть к русским, только утилизировать.
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16 час.
ВН
Владимир Никитин
Зачем в плену они нужны!? При этапировании - оказание сопротивления, попытка к бегству и т.д ... Только стрелять таких!!!
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11 час.
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