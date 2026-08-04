Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести вражеских беспилотников, направленных на Москву 4 августа

Перехват беспилотников 4 августа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 4 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на столицу.
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