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В Ubisoft вернулся гейм-директор AC Valhalla, EA — частная компания, причина провала «Бордерлендс»…

В Ubisoft вернулся гейм-директор AC Valhalla, EA — частная компания, причина провала «Бордерлендс»…

В Ubisoft вернулся гейм-директор Assassin’s Creed Valhalla; сделка по покупке Electronic Arts завершена, в фирме могут пройти сокращения; со следующим апдейтом Marvel Rivals будет занимать меньше места на накопителе; режиссёр фильма по Borderlands заявил, что рейтинг PG-13 погубил экранизацию; битемап The Walking Dead: Streets of Survival прибудет 18 сентября; Moonlighter 2: The Endless Vault выйдет из раннего доступа .

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