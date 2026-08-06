В Ubisoft вернулся гейм-директор Assassin’s Creed Valhalla; сделка по покупке Electronic Arts завершена, в фирме могут пройти сокращения; со следующим апдейтом Marvel Rivals будет занимать меньше места на накопителе; режиссёр фильма по Borderlands заявил, что рейтинг PG-13 погубил экранизацию; битемап The Walking Dead: Streets of Survival прибудет 18 сентября; Moonlighter 2: The Endless Vault выйдет из раннего доступа .