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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сценарист культовой Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но не для работы над второй ч...

Сценарист культовой Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но не для работы над второй ч...

Сценарист культовой Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но не для работы над второй частьюШтат Obsidian Entertainment пополнился ценным кадром — в студию вернулся Джон Гонсалес (John Gonzalez), сценарист культовой Fallout: New Vegas.

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