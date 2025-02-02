Сценарист культовой Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но не для работы над второй ч...

Сценарист культовой Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но не для работы над второй частьюШтат Obsidian Entertainment пополнился ценным кадром — в студию вернулся Джон Гонсалес (John Gonzalez), сценарист культовой Fallout: New Vegas.
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