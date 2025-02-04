Певица Анастасия Стоцкая опубликовала редкое фото с детьми

Певица Анастасия Стоцкая показала своих повзрослевших детей от армянина Сергея Абгаряна. Артистка мюзиклов снялась с 13-летним сыном Александром и 7-летней дочерью Верой в домашней обстановке и опубликовала редкое семейное фото в соцсетях.