Тренер "Филадельфии" Торторелла: матч с "Баффало" был тяжелым для Федотова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфии Флайерз" Джон Торторелла оценил дебют в стартовом составе вратаря клуба в игре против "Баффало", отметив, что матч был тяжелым для голкипера, передает сайт лиги.
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