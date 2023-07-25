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Трамп считает, что Байден является «самым коррумпированным» президентом за всю историю США

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний руководитель Белого дома США Джо Байден является «самым коррумпированным» президентом за всю историю страны.

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