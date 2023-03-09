Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Защитник «ПСЖ» Данилу о вылете из ЛЧ: «Мы часто уступали «Баварии» в единоборствах. Это все усложняло»

Данилу Перейра оценил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Защитник «ПСЖ» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Баварией» (0:2, первая игра – 0:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх