В Барнауле на Красноармейском автомобиль снова влетел в трамвайную остановку

ДТП случилось напротив ТЦ "Первомайский" – там же, где неделю назад пьяный водитель сбил двух человек, дожидавшихся общественный транспорт В Барнауле утром 19 октября автомобиль влетел в трамвайную остановку на Красноармейском проспекте у ТЦ "Первомайский", пишет телеграм-канал "Вести Алтай".