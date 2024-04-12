В Петербурге за март провели 310 проверок управляющих компаний

И составили 210 протоколов об административных правонарушениях В Петербурге в марте провели 310 контрольных мероприятий, из них выездных проверок – 15, документарных – 100, инспекционных визитов – 195, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной жилищной инспекции.