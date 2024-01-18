В допинг пробе баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова нашли кокаин

Спортсмен завершил карьеру в октябре.фото: cskabasket.ru--> Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина, сообщает 18 января пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии