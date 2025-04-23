Раскрыто, как будут делить многомиллионное наследство скульптора Церетели

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года, оставив после себя более 5 тысяч произведений искусства и большое наследство в виде недвижимости и парка элитных автомобилей.
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