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Калужские новости

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Калужский огородник вырастил марихуану

Калужский огородник вырастил марихуану

У жителя Дзержинского района дома нашли марихуану, в виде разделенных частей растения. Как считают в полиции, мужчина выращивал ее на приусадебном участке «для себя»У жителя Дзержинского района дома нашли марихуану, в виде разделенных частей растения.

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