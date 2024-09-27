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Лента новостей Крыма

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В селе Сакского района многодетная семья живет в разрушающемся доме

В селе Сакского района многодетная семья живет в разрушающемся доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к ситуации с разрушением жилого дома в селе Яркое Сакского района.

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