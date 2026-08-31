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Песков оценил значение признания итогов выборов в Госдуму со стороны Европы

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг признания итогов выборов в Государственную думу со стороны европейских стран.

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