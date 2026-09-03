Более миллиона человек поступили в российские вузы в 2026 году

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ» Более 1 млн человек уже поступили на бюджетные и платные места в российские вузы по итогам приемной кампании 2026 года.
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