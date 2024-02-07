Более 4,8 тыс. единиц отечественной продукции представлено в Московском строительном каталоге

Департамент градостроительной политики города Москвы системно проводит работу по стимулированию применения на городских объектах современной, в том числе инновационной и импортозамещающей продукции отечественного производства.
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