Дело Семени передали в Европейский суд по правам человека

32-летняя южноафриканская бегунья на стайерских дистанциях Кастер Семеня хочет привлечь руководящий орган Всемирной федерации легкой атлетики (ИИАФ) к ответственности за то, что она называет «дискриминацией спортсменов с гиперандрогенией» – состоянием у женщин, характеризующимся более высоким, чем обычно, уровнем тестостерона (гормона, который увеличивает мышечную массу и силу — Прим.