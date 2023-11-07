Дело Семени передали в Европейский суд по правам человека

32-летняя южноафриканская бегунья на стайерских дистанциях Кастер Семеня хочет привлечь руководящий орган Всемирной федерации легкой атлетики (ИИАФ) к ответственности за то, что она называет «дискриминацией спортсменов с гиперандрогенией» – состоянием у женщин, характеризующимся более высоким, чем обычно, уровнем тестостерона (гормона, который увеличивает мышечную массу и силу — Прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии