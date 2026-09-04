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Газета.ру

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Circulation: эволокумаб продлил жизнь пациентам из группы риска инфаркта

Circulation: эволокумаб продлил жизнь пациентам из группы риска инфаркта

Ученые выяснили, что снижающий «плохой» холестерин препарат эволокумаб не только защищает пациентов из группы высокого риска от инфаркта и инсульта, но и продлевает им жизнь — даже тем, кто прежде не переносил сердечно-сосудистых катастроф.

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