На Украине осталось мало молодежи. Демографическая ситуация в этой стране похожа на песочные часы, где узкое горлышко находится посередине, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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