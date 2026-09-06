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Царьград

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В Московском зоопарке впервые с 1980-х годов родились кобры

В Московском зоопарке впервые с 1980-х годов родились кобры

Три детеныша редкой среднеазиатской кобры вылупились в Московском зоопарке с 12 по 17 августа. Это первое успешное разведение этого вида с 1980-х годов, достигнутое благодаря многолетним усилиям герпетологов.

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