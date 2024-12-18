Некоторая информация и вопросы к убийству генерала Кириллова

Сергей Кочегаров

Прочел статью (непонятно кем написанную), прочел вопросник (непонятно кем составленный)… Обратил внимание на фразу «теперь-то уж точно придётся сделать выводы. И реагировать. Жёстко». Считаю, выводы надо было делать ещё вчера, а реагировать жестко на упреждение, а не в ответ. В параллельной статье вычитал, что узбек установил камеру и камера эта передавала сигнал в хохляндию в город Днепр. И взрывное устройство приведено в действие именно оттуда. Я не стратег да и тактик никакой, но после случившегося (а это не первая посылка) сравнял бы город Днепр с лица земли и пусть хохлы хоть раз поймут кто они и кто ими правит. Я неприемлю выражений типа «мы с хохлами один народ», когда этот «народ» организует теракты в моей стране, убивает мирный жителей в наших городах. Зачем мне такие братья?