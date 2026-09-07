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Татар-информ

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Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой, Кубой и Мексикой в составе США

Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой, Кубой и Мексикой в составе США

Изображение: truthsocial.com/@realDonaldTrump Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил на своей странице в основанной им социальной сети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены соседние с США государства.

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