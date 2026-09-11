Этим летом орловцы во время общения по видеосвязи в 3,6 раза чаще применяли визуальные эффекты

МТС проанализировала летнюю активность онлайн-переговоров жителей региона. За три месяца на платформе МТС Линк орловцы провели почти в два раза больше встреч и вебинаров.
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