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Орловские новости

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Этим летом орловцы во время общения по видеосвязи в 3,6 раза чаще применяли визуальные эффекты

Этим летом орловцы во время общения по видеосвязи в 3,6 раза чаще применяли визуальные эффекты

МТС проанализировала летнюю активность онлайн-переговоров жителей региона. За три месяца на платформе МТС Линк орловцы провели почти в два раза больше встреч и вебинаров.

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