Дождались? Diablo IV повится в Xbox Game Pass Diablo IV появится на Xbox Game Pass в марте, став пер...

Дождались? Diablo IV повится в Xbox Game PassDiablo IV появится на Xbox Game Pass в марте, став первой игрой Activision Blizzard, которая перейдет на сервис подписки Xbox после приобретения в прошлом годуЧитать дальше → источник.
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