Повара в Китае клали антибиотики в еду, чтобы скрыть антисанитарию на кухне

Два шеф-повара в Китае были приговорены к двухлетнему условному тюремному заключению за то, что добавляли антибиотики в «довольно негигиеничную пищу» в попытке предотвратить диарею у клиентов после еды в их ресторане.
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