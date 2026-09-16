Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россияне стали чаще покупать индейку вместо говядины

Россияне стали чаще покупать индейку вместо говядины

Продажи индейки в России в первом полугодии 2026 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 42 тыс.

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