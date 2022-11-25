Ростех

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Ростех – «За верность науке»

Ростех – «За верность науке»

Фото: Министерство науки и высшего образования РФ Нынешний 2022 год уникален и значим для нашей страны по многим причинам, и одна из них связана с началом Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимира Путина.

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