Ростех – «За верность науке»

Фото: Министерство науки и высшего образования РФ Нынешний 2022 год уникален и значим для нашей страны по многим причинам, и одна из них связана с началом Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимира Путина.
Фото: Министерство науки и высшего образования РФ Нынешний 2022 год уникален и значим для нашей страны по многим причинам, и одна из них связана с началом Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимира Путина.
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