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Консалтинговое агентство "Горнопромышленная стратегия" и администрация Нерюнгринского района подписали соглашение о сотрудничестве

Консалтинговое агентство "Горнопромышленная стратегия" и администрация Нерюнгринского района подписали соглашение о сотрудничестве

Консалтинговое агентство «Горнопромышленная стратегия» и администрация Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве.

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