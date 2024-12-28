В Новоаннинской ЦРБ царит праздничная атмосфера 🎄 С наступающим Новым годом, наши дорогие ангелы в белых халатах.
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В Новоаннинской ЦРБ царит праздничная атмосфера 🎄 С наступающим Новым годом, наши дорогие ангелы в белых халатах.