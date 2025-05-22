Чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за I квартал составила 33,5 млрд рублей

Чистая прибыль холдинговой компании «Т-технологии», которой принадлежат «Т-банк», Росбанк, виртуальный мобильный оператор, «Т-страхование», УК «Т-капитал» и брокер «Т-инвестиции», за первый квартал этого года составила 33,5 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из материалов компании.
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