Гимн Украины начинается со слов о смерти страны. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что это всегда ее удивляло, сообщило РИА «Новости».