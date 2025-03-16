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Симоньян удивили слова из гимна Украины о смерти страны

Симоньян удивили слова из гимна Украины о смерти страны

Гимн Украины начинается со слов о смерти страны. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что это всегда ее удивляло, сообщило РИА «Новости».

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