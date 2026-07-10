🚍 Херсонскую область и Крым свяжет новый автобусный маршрут Запустить маршрут, который соединит регион с Республикой Крым и Севастополем, планируют до 4 октября этого года, сообщили в Росавтотрансе.
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🚍 Херсонскую область и Крым свяжет новый автобусный маршрут Запустить маршрут, который соединит регион с Республикой Крым и Севастополем, планируют до 4 октября этого года, сообщили в Росавтотрансе.