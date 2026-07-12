В Аксае Ростовской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который занимался спекуляцией топливом

В Аксайском районе полицейские установили, что местный житель торговал бензином через самодельную колонку, не имея регистрации в качестве предпринимателя, – изъято 120 литров горючего, цена которого заметно превышала рыночную.
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