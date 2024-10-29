> Президент ЮАР Сирил Рамапоса не будет встречаться с главой украинского МИД Сибигой, который прибыл в Преторию.
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Комментарии
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М
Мария
Хорошая подборка! Молодец Александр! Я вот тоже так думаю, он ведь много чего знает. Конечно, живым его хозяева не оставят! Туда ему, паразиту, и дорога!
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2 час.
Юрий Золотарев
Зеля! Готовь пианину и доставай свой член, шобы сыграть реквием по себе, любимому!
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1 час.
И
Иван
Пора называть, как есть: Управдом Залэжной Зэля, а не "Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью...". Его лидерство закончилось в Мае. Сейчас он просто Управдом. Иван Ше.
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1 час.
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