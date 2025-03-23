Губернатор ЯНАО Артюхов, Кириенко и полпред Жога встретились с северянами

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в УрФО Артем Жога и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов встретились с общественниками в музее новейшей истории Ямала.
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