НТВ

1 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ник Каш
    А,что, дома в России так плохо,или западло?«Аэрофлот» возобн...
  • Elena
    Гросси, обратись к Украине, чтобы она тебя пустила. Россия не то, чтобы пускает, а даже призывает к этому.           ...Генсек НАТО призв...
  • Александр Денисов
    раздухарилисьВОЗ: заболеваемос...

Суд Москвы рассмотрит иск мужчины, страдающего от закрытия McDonald's

Суд Москвы рассмотрит иск мужчины, страдающего от закрытия McDonald's

В столичный суд поступил иск от мужчины, страдающего от закрытия от его любимого фастуда.Как рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Анна Днепровская, истец потребовал от ушедшей из России сети McDonald's выплатить ему 500 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх