Суд Москвы рассмотрит иск мужчины, страдающего от закрытия McDonald's

В столичный суд поступил иск от мужчины, страдающего от закрытия от его любимого фастуда.Как рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Анна Днепровская, истец потребовал от ушедшей из России сети McDonald's выплатить ему 500 тыс.