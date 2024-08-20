Зарплаты водителей большегрузов в России выросли рекордными темпами

Зарплаты водителей большегрузов в России в первом полугодии 2024 года выросли рекордными темпами. Об этом со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии