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Зарплаты водителей большегрузов в России выросли рекордными темпами

Зарплаты водителей большегрузов в России выросли рекордными темпами

Зарплаты водителей большегрузов в России в первом полугодии 2024 года выросли рекордными темпами. Об этом со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» пишут «Ведомости».

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