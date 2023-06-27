БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Президент выступил с обращением к народу России и конкретно - к бойцам ЧВК «Вагнер»

Президент выступил с обращением к народу России и конкретно - к бойцам ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Лейтмотивом обращения главы государства стала высказанная благодарность в адрес народа, который в минувшую субботу явно продемонстрировал своё нежелание поддержать вооружённый мятеж и выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом.

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