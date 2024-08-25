Жителям Великобритании придется больше платить за электричество Счета увеличатся на 10%. Это произойдет в октябре.
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Жителям Великобритании придется больше платить за электричество Счета увеличатся на 10%. Это произойдет в октябре.
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