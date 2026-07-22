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На причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» установили турникеты

На причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» установили турникеты

В Санкт-Петербурге начали тестировать турникетную систему на двух городских причалах. Оборудование установили на «Адмиралтействе» и «Петропавловской крепости».

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