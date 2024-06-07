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В Архангельске обсудили, как сделать жизнь молодёжи в регионе комфортной

В Архангельске обсудили, как сделать жизнь молодёжи в регионе комфортной

Накануне, 6 июня, в Архангельске состоялось заседание Экспертного клуба. Его участники обсудили, как уменьшить отток молодежи из родного региона и что нужно сделать для того, чтобы жизнь студентов и работающей молодежи была современной и комфортной.

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