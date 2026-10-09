Зерновая ассоциация: Иран и Китай закупили по 1,1 млн тонн зерна

Иран и Китай стали крупнейшими импортёрами русского зерна в сезоне 2026/27, закупив по 1,1 млн тонн. Основные экспортные маршруты сместились к портам Балтики, Дальнего Востока и Каспия из-за логистических трудностей в Черноморском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Mehr: Иран открыл...
- T В ЕС выдвинули Ро...
- Прибалтов "попрос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым