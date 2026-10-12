Дмитриев: отказ от российского топлива является ошибкой канцлера Мерца

Отказ от российского топлива является ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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