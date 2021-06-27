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Иван Сирко - урус - шайтан. Подкоп против знаний русичей.

Апологет казачьей вольницы запорожской - Иван Сирко, один из тех легендарных казаков запорожских, который заслужил особое прозвище от крымских татар - Урус -шайтан Он действительно пролил много татарской крови и частенько наведывался в Крым грабить.

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