Гоночная серия: как выступают российские хоккеисты в НХЛ

Последние недели выдались результативными для российских хоккеистов в НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отпраздновал 300-ю победу в лиге, Валерий Ничушкин наконец-то вернулся в состав «Колорадо», а Матвей Мичков после отправки в запас разозлился и выдал несколько ярких матчей.
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