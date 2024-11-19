Гоночная серия: как выступают российские хоккеисты в НХЛ

Последние недели выдались результативными для российских хоккеистов в НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отпраздновал 300-ю победу в лиге, Валерий Ничушкин наконец-то вернулся в состав «Колорадо», а Матвей Мичков после отправки в запас разозлился и выдал несколько ярких матчей.