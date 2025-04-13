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Царьград

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Горловка под обстрелом: восемь снарядов калибра 155 мм за ночь

Горловка под обстрелом: восемь снарядов калибра 155 мм за ночь

В ночь на воскресенье украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами калибра 155 мм, выпущенными из района Плещеевка.

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